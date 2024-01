Prefeitura de Sete Lagoas inicia credenciamento de instituições de ensino para estágio em 2024

A Prefeitura de Sete Lagoas está elaborando edital para realização do primeiro processo seletivo de contratação de estagiários para a Administração Pública Direta em 2024.". Com isso, a Comissão de Estágio do Município ressalta a necessidade de instituições de ensino manifestarem o interesse de oferecer esta oportunidade aos seus estudantes. O convênio também deve ser renovado por instituições que já participaram anteriormente.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

O processo seletivo visa à contratação de estagiários nas secretarias e nos departamentos diversos da Prefeitura de Sete Lagoas para estudantes que estejam cursando o ensino técnico, de Graduação Tecnológica e Graduação com Bacharelado/Licenciatura. O novo edital está previsto para publicação no dia 26 de fevereiro.

No último processo seletivo, realizado no segundo semestre de 2023, estavam conveniadas as seguintes instituições de ensino: UNICESUMAR, UNIASSELVI, Newton Paiva, UNIDOCTUM, UNOPAR, Santo Agostinho, FABRAS, UNIFEMM, FUMEP, Promove, Ciências da Vida, SENAC, UNA, Faculdade Única de Ipatinga, UNINTER, UFSJ, UFJF, UNISANTA, UNIFACVEST, UNIBF, Estácio Ribeirão Preto, Estácio de Sá, IESST, UFVJM.

As instituições que ainda não são conveniadas devem entrar em contato com a Comissão de Estágio por meio do e-mail processoseletivo@ administracao.setelagoas.mg. gov.br até o dia 19 de fevereiro. “Importante ressaltar que as instituições que já são conveniadas, mas que estão com a data do instrumento próxima ao fim e que desejam a renovação contratual, também devem procurar a Comissão para que os trâmites sejam iniciados em tempo hábil”, ressalta Amanda Pedrosa, presidente da Comissão de Estágio.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom