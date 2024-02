Codesel abre processo seletivo para 36 cargos temporários em Sete Lagoas

A Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) de Sete Lagoas abriu nesta quinta-feira (1º) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de contratação em caráter temporário para 36 cargos. O edital Nº 01/2024 foi publicado no Diário Oficial na sexta-feira (26).

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

As inscrições vão de 1º de fevereiro e encerram-se em 15 de fevereiro, de maneira online ou na própria sede da companhia (Av. Irmã Flávia, 5325, CDI), das 7h30 às 16h.

Para realizar as inscrições online, o candidato deverá:

Ler o edital na íntegra (errata do edital ); Acessar o formulario clicando aqui ; Preencher correta e completamente o formulário eletrônico de inscrição; Enviar a solicitação.

No ato da inscrição presencial, na sede da Codesel, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Documento oficial com foto, podendo ser Carteira de Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte (dentro do prazo de validade) ou Carteira de Reservista, no caso de candidato do sexo masculino; Comprovante de inscrição no Cadastro Pessoa Física (CPF); Comprovante de residência atual, para fins de correspondência.

São requisitos para a inscrição:

Ser brasileiro nato ou naturalizado; Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; Estar em dia com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino; Estar em dia com as obrigações eleitorais; Preencher e enviar a ficha de inscrição online, conforme item 2.1.1 do presente edital; Apresentar os documentos necessários, no caso de inscrição presencial; Apresentar sanidade mental e capacidade física.

A seleção será realizada em uma etapa: avaliação curricular. Será considerado classificado o candidato que conseguir nota igual ou superior a 50% da avaliação curricular.

Este processo tem como objetivo formar cadastro de reserva nos seguintes cargos:

Ajudante de caminhão

Ajudante de mecânico

Auxiliar de limpeza e monitoramento de PEV’S

Auxiliar administrativo

Auxiliar de eletricista

Auxiliar de encarregado

Auxiliar de jardinagem

Auxiliar de serviços gerais

Balanceiro

Bombeiro civil (básico)

Bombeiro hidráulico

Capinador

Eletricista

Encarregado

Encarregado de bueiro

Encarregado de capina

Encarregado de motorista

Encarregado de obras

Encarregado de pátio

Encarregado de pintura

Jardineiro

Mecânico chefe

Mecânico de roçadeira

Motorista CNH D

Operador de roçadeira

Operador de trator agrícola

Pedreiro

Pintor

Pintor especialidade em letreiros

Porteiro

Salva-vidas

Segurança

Servente

Serviços Gerais/Bueiro

Técnico em meio ambiente

Vigia

Os salários dos cargos estão no edital. A carga horária geral é de 44 horas semanais. As atribuições dos cargos, nível de escolaridade e as funções específicas estão definidas no Edital.

Da redação