PUC Minas disponibiliza cursos gratuitos para pessoas com deficiência e em processo de reabilitação

O programa de extensão PUC Inclusiva, da PUC Minas, está com inscrições abertas para vários cursos gratuitos voltados a pessoas com deficiência ou em processo de reabilitação. As inscrições podem ser feitas por meio deste link até 7 de fevereiro.

Cursos presenciais ofertados:

Macramê para iniciantes; Macramê avançado; Artesanato – bolsas recicláveis.

Cursos ofertados on-line:

Informática básica;Informática avançada;Google Office;Mídias Sociais para pessoas com deficiência visual.

O curso para pessoas com deficiência visual utilizam a plataforma de leitura de tela NVDA.

A PUC Inclusiva tem como objetivo promover a inclusão social e econômica dos participantes. Para saber mais informações, entre em contato pelo (31) 3319-4082 ou pelo e-mail pucinclusiva@pucminas.br.

