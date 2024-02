Matrícula de selecionados do Sisu 2024 começa nesta sexta (02)

Os candidatos aprovados na primeira chamada do Sisu 2024 devem ficar atentos: o prazo para realizar a matrícula começa nesta sexta-feira (2) e vai até o dia 7 de fevereiro. O resultado final do processo seletivo foi publicado na quarta-feira (31), após atrasos devido a problemas técnicos.

Foto: Reprodução/Internet

A matrícula ou o registro acadêmico devem ser feitos na instituição em que o candidato foi aprovado. É importante verificar os documentos necessários, prazos e procedimentos específicos de cada instituição, pois podem variar. As informações podem ser encontradas no edital próprio da instituição.

O Sisu 2024 teve uma única etapa de inscrição para todo o ano, oferecendo 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação em 127 instituições públicas de ensino superior em todo o Brasil. A seleção garante apenas a expectativa de direito à vaga, e a matrícula está condicionada à comprovação dos requisitos junto à instituição.

Lista de espera

Para quem não for aprovado nesta etapa, ainda há a chance de ingressar por meio da lista de espera. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro na página do Sisu no portal Acesso Único. As vagas remanescentes serão preenchidas ao longo do ano, conforme a desistência de candidatos aprovados na primeira chamada.

Confira os prazos:

2 a 7 de fevereiro: Matrícula dos aprovados na primeira chamada

Matrícula dos aprovados na primeira chamada Até 7 de fevereiro: Manifestação de interesse na lista de espera

Manifestação de interesse na lista de espera 16 de fevereiro: Convocação dos candidatos em lista de espera

Para mais informações, acesse a página do Sisu.

Da redação