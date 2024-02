Recrutamento urgente: Fhemig abre 80 Vagas em Belo Horizonte para intensificar o combate às arboviroses

Em função do cenário epidemiológico de doenças infecciosas virais (arboviroses), a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu 80 vagas a serem preenchidas nos próximos dias. Os profissionais irão atuar nos hospitais Eduardo de Menezes, Infantil João Paulo II e Júlia Kubitschek, dedicados aos cuidados de pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya. Os salários podem ultrapassar R$ 6 mil, dependendo da função escolhida. Confira as oportunidades:

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência, Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII) - Inscrições de 1 a 2/2

- cinco vagas para enfermeiros, 40 horas semanais;

- oito vagas para técnicos de enfermagem, 40 horas semanais.

Para mais informações, acesse aqui.

Complexo Hospitalar de Especialidades, Hospital Júlia Kubitschek (HJK) - Inscrições de 1 a 5/2

- 15 vagas para enfermeiros, 40 horas semanais;

- 30 vagas para técnicos em enfermagem, 40 horas semanais;

- duas vagas para técnicos em farmácia, 40 horas semanais;

- duas vagas para técnicos em patologia clínica, 40 horas semanais.

Para mais informações, acesse aqui.

Hospital Eduardo de Menezes (HEM) - Inscrições de 1 a 5/2

- cinco vagas para médicos especialistas (intensivista, infectologista, clínico, cardiologista ou emergencista), 24 horas semanais;

- uma vaga para bioquímico, farmacêutico ou biomédico, 40 horas semanais;

- uma vaga para assistente social, 40 horas semanais;

- três vagas para fisioterapeutas respiratórios, 30 horas semanais;

- três vagas para técnicos em patologia clínica, 40 horas semanais;

- dez vagas para técnicos em enfermagem, 40 horas semanais;

- cinco vagas para enfermeiros, 40 horas semanais.

Para mais informações, acesse aqui.



Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação. É recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5). O sistema não é compatível com celular.

Da Redação com Agência Minas