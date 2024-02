Abertas as inscrições para o plano de recomposição das aprendizagens de 2024 na rede estadual de educação

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) abre, nesta quinta-feira (1/2), o período para que profissionais efetivos da rede estadual de ensino se inscrevam para atuar no Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA) no ano letivo de 2024. As inscrições vão até 9/2 e devem ser realizadas por meio do preenchimento do formulário disponível neste link. O servidor deve acessar o formulário utilizando seu e-mail institucional.

Gil Leonardi /Imprensa MG

O Programa de Recomposição de Aprendizagens (PRA), uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lançada em 2023, tem como principal objetivo recuperar as habilidades que não foram completamente desenvolvidas durante os anos da pandemia de covid-19.

"Em 2024, as atividades do PRA serão expandidas. Além da recomposição, as equipes também estarão envolvidas no acompanhamento de outras iniciativas de fortalecimento das aprendizagens, como o Reforço Escolar e o Agrupamento Temporário Intermitente", destaca Graziela Trindade, superintendente de Políticas Pedagógicas da SEE/MG.

As oportunidades estão abertas para os seguintes cargos: Especialista em Educação Básica (EEB); Professor de Educação Básica (PEB) - (Regente de Turma); PEB - Regente de Aulas de Geografia; PEB - Regente de Aulas de Física; PEB - Regente de Aulas de Biologia; PEB - Regente de Aulas de Química; PEB - Regente de Aulas de Matemática; e PEB - Regente de Aulas de Língua Portuguesa.

"Se você é professor ou especialista efetivo na rede estadual de ensino e tem interesse em integrar o Núcleo de Gestão Pedagógico Central ou os Núcleos de Gestão Pedagógicos Regionais, fique atento ao período de inscrição. Junte-se à equipe que trabalha para garantir os direitos de aprendizagem dos nossos estudantes", concluiu Graziela.

Para mais detalhes, os interessados devem consultar o Edital SEE Nº 7, de 10 de março de 2023, que estabelece as normas e critérios para os profissionais efetivos interessados em participar do PRA em 2024.

Atuação do PRA:

Os profissionais irão se dedicar ao desenvolvimento de ações pedagógicas e ao monitoramento do PRA, conforme estabelecido pela Resolução SEE nº 4825. O PRA tem como objetivo auxiliar as escolas estaduais na elaboração de estratégias de ensino para melhorar a aprendizagem e os resultados dos indicadores educacionais da rede estadual, alinhados ao Currículo Referência de Minas Gerais.

É importante ressaltar que este Processo de Seleção Interna (PSI) não constitui um concurso público de provas ou de provas de títulos. É de responsabilidade exclusiva do inscrito acompanhar todas as publicações e convocações relacionadas ao certame, que serão divulgadas apenas no site da SEE/MG.

É válido destacar que a seleção para as vagas previstas neste edital não resultará em aumento salarial devido às funções e atribuições desempenhadas, tampouco acarretará prejuízos na remuneração do candidato.

O PSI será conduzido por uma Comissão Avaliadora designada pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica. Essa comissão avaliará a documentação dos candidatos, os classificará conforme os critérios do edital, analisará os recursos e publicará a lista final de classificados.

Da Redação com Agência Minas