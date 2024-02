Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (9) para realizar as inscrições no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos". Os interessados devem efetuar suas inscrições através do site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do certame, e realizar o pagamento da taxa correspondente, sendo R$ 60 para cargos de nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

Foto: Reprodução/Internet

Até o momento, mais de 1 milhão de candidatos já se inscreveram para concorrer às 6,6 mil vagas disponíveis no setor público. Desse total, 5.948 vagas destinam-se a cargos de nível superior, enquanto 692 são para cargos de nível médio. As provas estão agendadas para o dia 5 de maio e serão realizadas em 220 cidades distribuídas por todas as unidades federativas.

O processo de inscrição exige que o candidato, primeiramente, escolha um dos oito blocos temáticos do concurso. Em seguida, deve selecionar os cargos de seu interesse dentro do mesmo bloco temático e indicá-los por ordem de preferência, destacando primeiramente os cargos desejados e, posteriormente, as especialidades.

Os editais referentes aos oito blocos temáticos, contendo todos os requisitos necessários, estão disponíveis no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, a banca examinadora, Fundação Cesgranrio, disponibiliza um telefone de suporte, que pode ser contatado pelo número 0800 701 2028. O serviço opera das 9h às 17h, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

Da redação