Formação contínua: especializações gratuitas para professores estaduais de MG

Professores da rede estadual de ensino em Minas Gerais têm a oportunidade de se inscrever em especializações gratuitas até 14 de fevereiro. São três opções disponíveis: Coordenação Pedagógica, Projeto de Vida e Educação Financeira, sendo as duas últimas já disponíveis desde o ano anterior. Ao todo, são oferecidas 1.500 vagas distribuídas entre os três cursos, todos com duração de um ano. Essas formações são proporcionadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em colaboração com o Instituto Ânima.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a SEE/MG, todos os educadores da rede estadual, sejam efetivos ou convocados, podem participar das formações, com preferência dada aos professores efetivos durante o processo de seleção. Os únicos critérios para inscrição são ser professor da rede estadual e possuir curso superior completo, com a possibilidade de participar de apenas uma das opções oferecidas.

As pós-graduações disponíveis garantem certificação pelo Ministério da Educação (MEC), divididas em três módulos que totalizam 360 horas/aula, sendo ministradas no formato de Educação a Distância (EaD), com encontros síncronos e assíncronos através da Plataforma Ulife, fornecida pelo Instituto Ânima.

Quanto ao curso de Coordenação Pedagógica, que está sendo lançado em 2024, o primeiro módulo aborda vivências pedagógicas, o segundo foca em temas específicos da área e o último oferece um módulo eletivo com diferentes possibilidades de escolha, abrangendo temas mais gerais ou específicos conforme a preferência dos participantes.

Durante a especialização, os professores serão capacitados para uma abordagem transversal, atualizada e alinhada com outros componentes curriculares, visando ampliar a visão crítica dos estudantes e reforçar sua participação cidadã e social. Serão oferecidas ferramentas e estratégias para auxiliar o trabalho em sala de aula, integrando teoria e prática de modo acessível e relevante para os alunos.

Para se inscrever nos cursos, clique nos links abaixo:

Projeto de Vida e Educação Financeira.

Coordenação Pedagógica.

Da redação com O Tempo