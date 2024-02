Pós-graduação EAD Senac; Diversos cursos profissionalizantes

Com uma metodologia que enfatiza a integração entre teoria e prática, os cursos de Graduação EAD (devidamente autorizados pelo MEC) oferecem flexibilidade de horários e conveniência para o aprendizado, preparando você para atender às demandas do mercado de trabalho.

Imagem: Senac

O ambiente virtual de aprendizagem possui uma interface moderna, dinâmica e acessível, proporcionando uma experiência de estudo enriquecedora. Além disso, você terá acesso a uma estrutura completa, incluindo biblioteca virtual, suporte dos tutores, corpo docente composto pelos melhores profissionais do mercado, programa de ambientação e mais de 340 polos distribuídos por todo o Brasil.

Oferecemos 27 cursos em diversas áreas do conhecimento, com os lançamentos mais recentes: Tecnologia em Gastronomia, Bacharelado em Ciências Econômicas e Bacharelado em Engenharia de Produção.

DESCONTOS

O Senac EAD apresenta uma Política de Descontos exclusiva, que combina descontos regionais (informados após a seleção do polo durante a inscrição) e descontos institucionais (como Comerciário, Egresso do Ensino Público, Recompra ou Enem), com um limite de descontos (regionais + institucionais) que varia de acordo com o curso.

Confira as condições especiais abaixo:

Desconto de 45% para todas as regiões do Brasil nos cursos de Licenciaturas em História e Matemática, ou nas Tecnologias em Gestão da Qualidade e em Gestão Pública, sem possibilidade de descontos institucionais.

Desconto de 43% para todas as regiões do Brasil nos cursos de Gestão Ambiental, Processos Gerenciais, Logística, Comércio Exterior e Gestão Comercial, sem possibilidade de descontos institucionais.

Desconto de 25% para todas as regiões do Brasil nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Letras: Português e Inglês, com a possibilidade de descontos institucionais até o limite de 31%.

Desconto de 20% para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e 24% para a região Nordeste do Brasil nos cursos: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão em Recursos Humanos, Gestão Financeira e Tecnologia em Marketing, com a possibilidade de descontos institucionais até o limite de 30%.

Desconto de 20% para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e 24% para a região Nordeste do Brasil nos cursos tecnólogos da área de Tecnologia da Informação: Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Defesa Cibernética, Gestão de TI, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas para Internet, com a possibilidade de descontos institucionais até o limite de 30%.

Além disso, há a oportunidade de obter descontos adicionais de acordo com a forma de pagamento. Explore todos os detalhes e condições, lembrando que a Política de Descontos da Rede EAD Senac pode ser modificada a qualquer momento, sem aviso prévio.

AS INSCRIÇÕES FORAM PRORROGADAS ATÉ O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.

MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE AQUI O EDITAL

Da Redação com SENAC