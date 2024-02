Empresa de Sete Lagoas oferta vaga de Mecânico Automotivo com experiência

Uma empresa de Sete Lagoas está ofertando uma vaga de mecânico automotivo com experiência e ensino fundamental completo.

Foto: arquivo / SeteLagoas.com.br

O profissional terá que realizar testes e reparos em processos de montagem ou em peças com anomalias; além de fazer a calibração e regulação dos veículos do local.

A empresa pontua como benefício alimentação no local com vale-transporte. O salário será informado em entrevista. Interessados devem enviar email para e.santos@logi-service.it, com o assunto "Mecânico Automotivo - Sete Lagoas".

Da redação