Convocação para posse: Assistência Social de Sete Lagoas chama aprovados em Processo Seletivo

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Sete Lagoas convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado, regido pelos Editais nº 05/2023 e nº 05/2022, para comparecerem à sede da Secretaria, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 618, Centro, nos dias 16 ou 19 de fevereiro de 2024, das 8h às 12h ou das 13h às 16h.

Foto: Reprodução/Internet

Os candidatos convocados devem apresentar-se para assumirem seus cargos, conforme previsto no Edital nº 05/2023, sob contrato por prazo determinado. O não comparecimento no prazo de dois dias úteis implicará em desistência, conforme item 11.3 do edital.

Confira a lista completa de aprovados e os documentos necessários para a posse no site da Prefeitura de Sete Lagoas.

Da redação