Oportunidade para capineiro é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para capineiro está sendo oferecida em Sete Lagoas, confira:

DESCRIÇÃO:

Realizar atividade com roçadeira, soprador, realizar capina química, manual, realizar limpeza de canaletas, realizar limpeza de vias com o caminhão pipa e com o auxílio do mangote.

SALÁRIO:

R$ 1.513,39 + 12% sobre o salário de gratificação.

BENEFICIOS:

Vale transporte

Vale alimentação

Alimentação na empresa

LOCAL:

Gerdau de Sete Lagoas

Interessados, favor enviar currículo para: (31) 97590-0166

Da Redação