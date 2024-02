SAAE divulga resultado classificatório do processo seletivo para contratar em 11 cargos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas divulgou nesta segunda-feira, 19, o resultado classificatório (www.w2consultores.com.br) de seu processo seletivo para 11 cargos com 56 vagas e ainda formação de cadastro de reserva. Também foi apresentado o parecer dos recursos apresentados contra o resultado parcial.

Prefeitura de Sete Lagoas /Ascom

A empresa W2 Auditores e Consultores é a responsável pelo processo. Os cargos oferecidos são: Almoxarife, Assessor Administrativo, Assessor de Engenharia, Assessor de Laboratório, Auxiliar de Fiscalização de Serviços Gerais, Engenheiro Civil, Leiturista, Operador de Casa de Máquinas e Reservatórios, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor e Soldador.

O resultado classificatório é dividido por cargos e traz o nome do candidato, o detalhamento de sua nota e a devida posição entre classificado, cadastro de reserva e desclassificado. Os interessados podem apresentar recurso contra esta fase nesta terça-feira, 19, ou na quarta-feira, 20, no site www.w2consultores.com.br por meio de formulário eletrônico disponível na “área do candidato” que pode ser acessada com login e senha. Informações pelo telefone (31) 2106-0132.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom