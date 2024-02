Utramig contrata profissionais para atuarem no Programa Mulheres Mil

A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) está recrutando profissionais interessados em participar do Programa Mulheres Mil, uma iniciativa voltada para promover a inclusão e capacitação profissional de mulheres.

Utramig / Divulgação

Com diversas oportunidades disponíveis para professores, especialistas e pessoal de apoio administrativo, a Utramig oferece uma chance para aqueles que desejam impactar positivamente a vida das mulheres e contribuir para o avanço da educação técnica.

Parte do Pronatec, do Governo Federal, o Programa Mulheres Mil tem como objetivo facilitar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho, oferecendo as habilidades e conhecimentos necessários para uma carreira bem-sucedida.

As inscrições para as vagas estão abertas até 29/2/2024. Os interessados podem a consultar o edital completo e se inscreverem através no site da Utramig.

Cursos com inscrições abertas



Interessadas em participar do Programa Mulheres Mil podem escolher entre cursos de Manicure e Pedicure, Cuidadora de Idoso, Cuidadora Infantil e Assistente de Logística. As inscrições também estão abertas até 29/2, neste link.



A Utramig oferece auxílio financeiro para ajudar nas despesas de transporte e alimentação, garantindo que as alunas possam se concentrar no seu desenvolvimento profissional.



Para informações detalhadas sobre o período do curso, turnos disponíveis e locais das aulas, consulte o edital completo disponível no site da fundação.



Sobre a Utramig



Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e com mais de 50 anos de existência, a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais é uma instituição que atua no desenvolvimento da educação profissional, oferecendo programas de qualificação para jovens e trabalhadores.



Seu objetivo é proporcionar condições de acesso a estudos de diferentes níveis, por meio de cursos de longa ou curta duração, visando a inserção desses indivíduos no mercado de trabalho.

Da Redação com Agência Minas