Fhemig anuncia 70 vagas para profissionais de níveis superior e técnico em BH, Três Corações, Bambuí e Barbacena

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas (Fhemig) está com oportunidades abertas para médicos de diversas especialidades, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e técnicos em enfermagem e em segurança do trabalho.Para o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), em Belo Horizonte, um chamamento emergencial foi aberto para contratação de cinco médicos especialistas (clínico, infectologista, intensivista, emergencista ou cardiologista), com carga horária de 24 horas semanais.

A unidade é uma das referências no atendimento a pacientes com sintomas de dengue, zika e chikungunya.As inscrições para o chamamento emergencial vão até o dia 23/2. Confira mais informações neste edital.



Veja também as oportunidades em processos seletivos:

Casa de Saúde São Francisco de Assis - inscrições até 28/2- Uma vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais;

- Uma vaga para terapeuta ocupacional, 30 horas semanais;

- Duas vagas para técnicos em enfermagem, 40 horas semanais;

- Uma vaga para técnico em segurança do trabalho, 40 horas semanais.Mais informações estão disponíveis neste edital.

Casa de Saúde Santa Fé - inscrições de 22 a 28/2

- Uma vaga de médico clínico, 24 horas semanais;

- Uma vaga de infectologista, 12 horas semanais;

- Uma vaga de ortopedista e traumatologista, 12 horas semanais.Outros detalhes neste edital.

Complexo Hospitalar de Urgência e Emergência (hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) - inscrições de 22 a 28/2

- Uma vaga para reumatologista, 24 horas semanais;

- Nove vagas para pediatras, 24 horas semanais.Mais informações neste edital.



Complexo Hospitalar de Barbacena - inscrições de 23 a 29/2

- Uma vaga para médico generalista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião torácico, 24 horas semanais;

- Oito vagas para anestesiologistas, 24 horas semanais;

- Nove vagas para cirurgiões gerais, 24 horas semanais;

- Uma vaga para cirurgião plástico, 24 horas semanais;

- Quatro vagas para cirurgiões vasculares, 24 horas semanais;

- Duas vagas para médico clínico, 24 horas semanais;

- Uma vaga para intensivista, 24 horas semanais;

- Quatro vagas para neurocirurgiões, 24 horas semanais;

- Oito vagas para ortopedistas e traumatologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para psiquiatra, 24 horas semanais;

- Quatro vagas para radiologistas, 24 horas semanais;

- Uma vaga para neurologista, 24 horas semanais;

- Uma vaga para urologista, 12 horas semanais;

- Uma vaga para psiquiatra, 12 horas semanais.Mais informações neste edital.



Para visualizar todos os processos seletivos simplificados, acesse o link “Como ingressar na Fhemig”, na página da Fundação.

