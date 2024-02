Caixa publica editais para dois concursos; veja como se inscrever

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (22) a publicação de dois novos concursos públicos para preencher mais de 4 mil vagas em sua instituição, das quais 3,2 mil são para contratação imediata.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O primeiro edital oferece 2 mil oportunidades para o cargo geral de técnico bancário novo, com 1.600 vagas imediatas e 400 para formação de cadastro reserva. Essas vagas estão distribuídas pelos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Além disso, o mesmo edital contempla mais 2 mil vagas voltadas para a área de Tecnologia da Informação (TI), sendo 1.600 imediatas e 400 para reserva. Essas oportunidades estão disponíveis em sete estados: Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.

Para concorrer a essas vagas, ambos os cargos exigem ensino médio completo, com remuneração inicial de R$ 3.762.

Já o segundo edital oferece vagas de nível superior, destinadas a médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho, com salários iniciais de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Ao todo, são disponibilizadas 28 vagas para médicos do trabalho, sendo 23 imediatas e 5 para reserva, além de 22 vagas para engenheiros de segurança do trabalho, com 17 imediatas e 5 para reserva.

Ambos os editais incluem benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

Provas e inscrições

A Fundação Cesgranrio é a banca responsável pela organização do processo seletivo. As provas terão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação.

As inscrições estarão abertas a partir das 10h do dia 29 de fevereiro até as 16h de 25 de março, pelo site da banca organizadora. Já a aplicação das provas está marcada para 26 de maio.

Os resultados serão divulgados em agosto, e os aprovados serão convocados para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios.

Veja dicas de como estudar para concurso no link.

Da Redação com G1