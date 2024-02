Instituto Coca-Cola oferece 10 mil vagas em cursos Online

O Instituto Coca-Cola lançou as inscrições para o Coletivo Online, um curso gratuito e disponível na internet para jovens a partir de 16 anos. São oferecidas dez mil vagas para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos que buscam oportunidades de emprego pela primeira vez.

Imagem Ilustrativa

O curso, acessível em todo o território nacional, consiste em 12 videoaulas que podem ser assistidas através do WhatsApp. Os requisitos para participar incluem ter entre 16 e 25 anos, ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, além de possuir acesso à internet e ao WhatsApp para receber avisos. As inscrições podem ser feitas através do link do Instituto Coca-Cola.

Após a conclusão do curso, destinado a jovens socialmente vulneráveis que buscam melhorar a situação financeira de suas famílias através do empoderamento econômico, os participantes têm a oportunidade de se cadastrar em uma comunidade exclusiva de vagas com 400 empregadores parceiros.

O Coletivo Online representa o maior programa de empregabilidade para jovens no Brasil e faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que já beneficiou quase 350 mil jovens em comunidades por todo o país. Dentre esses, mais de 105 mil conseguiram ingressar no mercado de trabalho.

Da Redação com O Tempo