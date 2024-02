Codesel reabre inscrições do processo seletivo para contratação em 36 cargos

Com o objetivo de ampliar as equipes de capina, jardinagem e limpeza de ruas e demais espaços públicos da cidade, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) - publicou no Diário Oficial do Município o edital de reabertura do prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação e formação de cadastro de reserva de 36 cargos. A iniciativa também tem a finalidade de criar nova oportunidade para quem não conseguiu se habilitar no cronograma anterior.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM



As inscrições ficarão abertas até a próxima quinta-feira (29), de maneira online, no site da Prefeitura ou na própria sede da companhia (av. Irmã Flávia, 5325, CDI), de 7h30 às 16h.

O processo envolve os seguintes cargos: Ajudante de Caminhão Ajudante de Mecânico, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEV’S, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Encarregado, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Serviços Gerais, Balanceiro, Bombeiro Civil (básico), Bombeiro Hidráulico, Capinador, Eletricista, Encarregado, Encarregado de Bueiro, Encarregado de Capina, Encarregado de Motorista, Encarregado de Obras, Encarregado de Pátio, Encarregado de Pintura, Jardineiro, Mecânico Chefe, Mecânico de Roçadeira, Motorista CNH D, Operador de Roçadeira, Operador de Trator Agrícola, Pedreiro, Pintor, Pintor Especialidade em Letreiros, Porteiro, Salva Vidas, Segurança, Servente, Serviços Gerais/Bueiro ,Técnico em Meio Ambiente ,Vigia.

Todas as normas do processo estão definidas no edital. A seleção será realizada em etapa única com avaliação curricular quando serão considerados classificados os que obtiverem nota superior a 50%.

Os salários variam de R$ 1.451,60 a R$ 4.028,24. A carga horária geral é de 44 horas semanais. Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no EDITAL, que também informa quais documentos devem ser apresentados no ato da inscrição. O processo será homologado no dia 13 de fevereiro após o fim do prazo recursal e seus julgamentos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM