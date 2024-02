Estão abertas as inscrições para a Escola de Esportes e os Cursos de Arte em Sete Lagoas e diversas outras unidades do Sesc em Minas. Destinadas a pessoas que se enquadram na faixa etária indicada para cada atividade, as vagas podem ser garantidas durante todo o ano por meio da inscrição presencial.

SESC

Com preços acessíveis e modalidades de pagamento facilitadas, os cursos são uma oportunidade para quem busca mais qualidade de vida e desenvolvimento pessoal por meio de experiências esportivas e artísticas.

Informações adicionais podem ser obtidas no site: mais.sescmg.com.br/cursosarteculturaeesportes.

Confira as atividades oferecidas em cada unidade:

Sesc Sete Lagoas

5 a 12 anos: Musicalização

3 a 8 anos: Iniciação esportiva

A partir de 12 anos: Canto

Sesc Venda Nova

6 a 17 anos: Futebol

Sesc Araxá

A partir de 4 anos: Taekwondo

Sesc Contagem

6 a 17 anos: Futebol

A partir de 4 anos: Judô

Sesc Juiz de Fora

6 a 17 anos: Futsal

Sesc Montes Claros

A partir de 12 anos: Danças populares

Sesc Palladium

A partir de 16 anos: Livro ilustrado

Sesc Paracatu

A partir de 6 anos: Natação

Sesc Santa Luzia

6 a 17 anos: Futebol

Sesc Patos de Minas

5 a 12 anos: Musicalização

Sesc Uberlândia

A partir de 3 anos: Balé

8 a 17 anos: Basquete

Sobre as atividades

Os Cursos de Arte, oferecidos em várias unidades de BH e do interior do estado, são voltados para a iniciação artística ao mesmo tempo em que promovem o desenvolvimento pessoal, social e autônomo. Por meio de vivências e aprendizados das mais diversas linguagens, os cursos trabalham ainda fatores como consciência corporal, coordenação motora e criatividade nas áreas de Artes Visuais, Audiovisual, Dança, Música e Teatro.

Já o Sesc Escola de Esportes, presente em unidades da capital e do interior, é destinado ao público de todas as idades, desde crianças a partir de três anos até adultos. Os cursos são orientados por profissionais habilitados, que contribuem para o aluno desenvolver ao máximo suas capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnicos e táticos da modalidade escolhida.

SERVIÇO

Inscrições para a Escola de Esportes e Cursos de Arte e Cultura

Quando: durante todo o ano

Onde: unidades em que os cursos de interesse são ofertados.

Endereços das unidades e telefones para contato:

mais.sescmg.com.br/cursosarteculturaeesportes

Inscrições gratuitas

Da Redação com SESC