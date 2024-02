Inscrições do concurso público da Prefeitura de Sete Lagoas serão abertas nesta terça (27)

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social - formalizou por meio do Edital Nº 03/2023 o concurso público para o provimento de cargos do Quadro de Servidores da Prefeitura de Sete Lagoas (exceto as secretarias municipais de Saúde e Educação). As inscrições ficarão abertas nesta terça-feira, 27 de fevereiro, até o dia 27 de março no site www.gestaodeconcursos.com.br.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O certame, realizado pela Fundep e com validade de dois anos, será composto de provas objetivas, prova discursiva e prova de títulos. O edital completo está disponível no site da Prefeitura e da Fundep. Serão ao todo 53 vagas efetivas, com três delas destinadas a pessoas com deficiência. Há vagas para todos os níveis educacionais, do fundamental incompleto ao superior completo.

Os valores de inscrição variam em função do cargo pretendido, sendo de R$ 40 para cargos de Nível Fundamental, de R$ 50 para cargos de Nível Médio e de R$ 80 para cargos de Nível Superior. Candidatos inscritos no CadÚnico do Governo Federal têm o benefício da isenção da taxa de inscrição, que deve ser requerida exclusivamente a partir das 9h do dia 27 de fevereiro de 2024 até às 23h59 do dia 01 de março, também pelo site da Fundep.

A aplicação da Prova Objetiva para todos os cargos ocorrerá no dia 28 de abril de 2024 e será realizada em Sete Lagoas nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo escolhido, em local ainda a ser informado. Já a Prova Discursiva será aplicada apenas para o cargo de Técnico de Nível Superior Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais, na mesma data e horário de realização da Prova Objetiva. A segunda etapa será constituída de Prova de Títulos para os cargos de nível superior, e serão avaliados somente os títulos dos candidatos aprovados na Prova Objetiva e Discursiva. Os conteúdos programáticos de preparação para as provas constam no Anexo IV do edital.

Cargos

Há vagas para Ensino Fundamental: Borracheiro, Pedreiro de Acabamento, Auxiliar de Educador, Eletricista e Mecânico de Veículos (com uma vaga cada, salário base de R$ 1.320,00/40h); e para Ensino Médio: Agente Executivo Governamental (18 vagas com salário base de R$ 1.920,00/40h), Almoxarife (duas vagas e salário base de R$ 1.320,00/27h30), Educador (uma vaga e salário base de R$ 1.320,00/40h).

Também há vagas para Nível Superior: Administrador de Empresas (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h), Analista de Infraestrutura de TI (uma vaga e salário base de R$ 4.872,92/40h), Analista de Sistemas (duas vagas e salário base de R$ 2.436,46/20h); Arquiteto (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Auditor de Controle Interno (uma vaga e salário base de R$ 2.880,70/40h), Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais (cinco vagas e salário base de R$ 4.872,92/40h), Contador (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h), Economista (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Engenheiro Agrônomo (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Engenheiro Ambiental (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Engenheiro Civil (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Engenheiro Florestal (uma vaga e salário base de R$ 2.436,46/20h), Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental (quatro vagas e salário base de R$ 2.112,00/40h), Historiador (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h), Psicólogo (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h), e Técnico Social (uma vaga e salário base de R$ 1.440,35/20h).

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM