O edital do concurso TJ MG segue em construção para ser divulgado. Uma novidade é que a seleção manterá o formato regionalizado, ou seja, deve destinar vagas para as respectivas comarcas.

Imagem: Por Dentro de Tudo

Também está confirmado que o concurso seguirá as políticas das Leis de Cotas, adotando o critério da ordem alfabética das comarcas. Essas informações foram confirmadas pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Minas Gerais (Sindojus MG) após a primeira reunião da Mesa de Negociações de 2024, realizada na última terça-feira, 27, entre a Administração do TJ MG e os sindicatos da categoria.

Durante o encontro, foram discutidos outros pontos, incluindo a publicação do edital do novo concurso de remoção, previsto para abril. Para quem não sabe, o concurso de remoção é uma seleção interna que costuma preceder o concurso para novos servidores.

Recentemente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais formou a comissão examinadora do concurso TJ MG para oficial judiciário, cujo lançamento do edital está sendo agilizado.

O concurso do TJ MG será para a carreira de oficial judiciário, nas especialidades de oficial judiciário e comissário da Infância e da Juventude, ambos exigindo nível médio completo em instituição reconhecida por órgão governamental competente. O número de vagas por especialidade ainda não foi divulgado.

Oficial Judiciário – oficial judiciário

► Requisito: ensino médio completo em instituição reconhecida por órgão governamental competente.

► Salário: R$3.264,98 mais benefícios.

► Lotação: Unidades de Açucena; Águas Formosas; Aiuruoca; Alpinópolis; Alto do Rio Doce; Araçuaí; Arcos; Barbacena; Brumadinho; Buritis; Cabo Verde; Campestre; Campina Verde; Campo Belo; Campos Altos; Candeias; Carandaí; Carmos do Paranaíba; Conceição das Alagoas; Conceição do Mato Dentro; Contagem; Coromandel; Coronel Fabriciano; Entre-Rios de Minas; Ervália; Espinosa; Estrela do Sul; Eugenópolis; Formiga; Frutal; Guanhães; Guaxupé; Igarapé; Ipanema; Ipatinga; Itabira; Itajubá; Itamarandiba; Itamoji; Itamonte; Itanhandu; Jabuticabas; Jacinto; Jacuntinga; Jaíba.

Além de Janaúba; Januária; Jequeri; Lagoa da Prata; Lajinha; Lavras; Machado; Manga; Manhumirim; Mateus Leme; Medina; Montalvânia; Monte Santo de Minas; Montes Claros; Mutum; Natércia; Nova Lima; Nova Resende; Nova Serrana; Novo Cruzeiro; Paracatu; Paraisópolis; Pedralva; Piranga; Pirapora; Poço Fundo; Prata; Resplendor; Ribeirão das Neves; Rio Casca; Rio Paranaíba; Rio Piracicaba; Rio Preto; Sabará; Santa Maria do Suaçuí; Santa Rita de Caldas; Santa Vitória; São Francisco; São João do Paraíso; São João Evangelista; São Romão; São Sebastião do Paraíso; Senador Firmino; Sete Lagoas; Tarumirim; Teófilo Otôni; Tiros; TJ MG; Três Marias; Tupaciguara; Turmalina; Ubá; Uberlândia; Unaí; Várzea da Palma; e Visconde do Rio Branco.

Oficial Judiciário – Comissário da Infância e da Juventude

► Requisito: ensino médio completo em instituição reconhecida por órgão governamental competente.

► Salário: R$3.264,98 mais benefícios.

► Lotação: Unidades de Belo Horizonte; Contagem; Governador Valadares; Montes Claros; Patos de Minas; Pedro Leopoldo, Teófilo Otôni; Uberaba; e Uberlândia.

O valor da taxa de inscrição será de R$90. A estimativa é que o concurso tenha 137.500 candidatos.

A banca organizadora do concurso já foi escolhida, sendo a MS Concursos, e o contrato já foi assinado, o que permite avançar com o processo sem mais impedimentos.

A estrutura das provas também foi definida. Será composta por uma única etapa: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Informática, Conhecimentos Específicos e Raciocínio Lógico.

Os candidatos terão que responder a 80 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 25 questões;

Noções de Direito: 25 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões; e

Raciocínio Lógico: 5 questões.

O conteúdo programático consta no anexo III do projeto básico. Acesse aqui!

Da Redação com Por Dentro de tudo