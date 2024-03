Cemig abre inscrições para projetos sociais de práticas esportivas: Edital em vigor até julho

Projetos sociais que se dedicam às práticas esportivas e buscam patrocínio da Cemig podem se inscrever no edital da Companhia. Para participar, os projetos esportivos devem estar aprovados e aptos a captar recursos através das Leis Federal e/ou Estadual de Incentivo ao Esporte. As inscrições na chamada pública estão abertas até 12/7. Os projetos aprovados serão integrados ao conjunto de ações sociais patrocinadas pela empresa.

Associação Ajudôu /Divulgação

A inscrição é gratuita e deve ser realizada através do link disponível no edital, na página de chamadas públicas no site da Cemig. Podem participar iniciativas voltadas para o desenvolvimento integral de indivíduos e comunidades, bem como aquelas direcionadas à formação cidadã e à prática de lazer em Minas Gerais.

A Cemig fará aportes nos projetos aprovados, de acordo com a avaliação e classificação de cada proposta nas etapas de seleção previstas no documento. Cada projeto poderá ser cadastrado apenas uma vez durante toda a vigência do edital.

Cristiana Kumaira, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, destaca que os editais publicados pela empresa reforçam o compromisso com a promoção da cidadania. "A cada ano, a Cemig lança chamada pública para seleção de projetos a serem incentivados pela empresa. As iniciativas aprovadas integram o conjunto de ações patrocinadas pela empresa em diversas cidades de Minas Gerais, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades", explicou.

Um dos projetos sociais patrocinados pela Cemig é a Associação Ajudôu, que beneficia cerca de 200 crianças e adolescentes em Juiz de Fora e Viçosa, na Região da Zona da Mata. O projeto ensina judô para jovens de sete a 17 anos e destaca a importância da parceria com a Cemig para realizar suas atividades.

Outro exemplo é o projeto Academia do Skate, executado pela Associação Natividade, que esteve em Governador Valadares entre setembro e dezembro de 2023, beneficiando cerca de 800 pessoas. O projeto visa popularizar a prática do skate e, com o apoio da Cemig, pôde ser expandido para além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, atingindo mais pessoas em diferentes regiões de Minas Gerais.

Nos últimos anos, a Cemig tem aumentado seus investimentos sociais, beneficiando um grande número de pessoas no estado. Apenas no último ano, a Companhia destinou mais de R$ 12 milhões para projetos esportivos que trabalham com crianças e jovens em diversos municípios mineiros, impactando positivamente a vida de mais de nove mil inscritos. Se somarmos os valores direcionados para iniciativas nos últimos quatro anos, o montante chega a quase R$ 30 milhões.

Para obter mais informações sobre o cadastro de projetos esportivos no edital da Cemig, acesse o site da Companhia. Dúvidas sobre o edital e/ou formulário de inscrição dos projetos esportivos podem ser enviadas para o e-mail: esporte@cemig.com.br.