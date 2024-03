Rede de educação profissional seleciona vendedoras em Sete Lagoas

Seleção a ocorrer no dia 04/03/2024 às 10 horas com entrega de currículo no endereço rua Floriano Peixoto nº 47, Centro de Sete Lagoas

Instituto Mix

Pré requisitos:

Idade mínima de 28 anos

⁠Mínimo de 1 ano de experiência em vendas

⁠Acostumada a bater meta

⁠Trabalho em equipe

⁠Ambiciosa

⁠Dinâmica

⁠Extrovertida

Benefícios

Salário fixo

⁠Comissão

⁠Premiações

⁠Bonificações

⁠Gratificações

⁠Possibilidade de trabalho de segunda a sexta.

⁠Plano de carreira

⁠Possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional

Diferenciais

Treinamento para exercício da função

⁠Excelente ambiente de trabalho

GANHOS MÉDIOS ENTRE 4 e 5mil reais.

Para informações: Whatsapp (31) 8787-0522 ou Instagram.

Da Redação