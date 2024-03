Farmácia em Sete Lagoas oferece duas vagas de emprego; Inauguração será em abril

Fármacia com inauguração marcada para abril, em Sete Lagoas oferece vagas de emprego para completar a equipe.

Imagem ilustrativa

Empresa: Global Drogaria e Farmácia de Manipulação

Vaga: Atendente de Farmácia

Salário: R$ 1.400,00 + Assiduidade de R$ 300,00 + plano Odonto+1% sobre venda.

Vaga: Comprador Farmácia

Salário: à combinar

Horário: segunda à sexta - 08:00 às 18:00

Experiência Mínima: 2 anos de experiência em compras em farmácia

Local de trabalho: Rua Senhor dos Passos, 226, Centro, Sete Lagoas

Interessados devem enviar o currículo para: 31 99886-1420

Da Redação

