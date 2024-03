Codesel homologa resultado de nova etapa do processo seletivo para 23 cargos

Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) homologou mais um etapa do seu processo seletivo, desta vez para 23 cargos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 11 de março, e traz o nome dos classificados e a devida classificação no certame.

Imagem de arquivo /Codesel

O processo é regulamentado pelo Edital 01/2024 e a convocação será de acordo com as necessidades da companhia. A homologação foi para os candidatos classificados nos seguintes cargos: Ajudante de Caminhão, Auxiliar Eletricista, Auxiliar de Encarregado, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Limpeza e Monitoramento de PEV’s, Bombeiro Hidráulico, Encarregado, Encarregado de Bueiro, Encarregado e Capina, Encarregado de Motorista, Encarregado de Obras, Encarregado de Pátio, Encarregado de Pintura, Jardineiro, Mecânico Chefe, Motorista CNH D, Operador de Trator Agrícola, Pedreiro, Pintor, Segurança, Servente, Serviços Gerais/Bueiro e Vigia.

A carga horária geral é de 44 horas semanais. Atribuições dos cargos, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no edital.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom