Prefeitura de Sete Lagoas divulga segunda lista de beneficiários do programa EducaSete; confira

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), divulgou nesta terça-feira (12) a segunda lista de beneficiários do programa EducaSete. O programa oferece bolsas de estudo para cursos superiores gratuitos em Administração, Pedagogia e Serviço Social na modalidade EAD.

Foto: Reprodução/ internet

Os candidatos convocados nesta segunda lista devem entregar a documentação no dia 18 de março de 2024, das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. A documentação completa está disponível no edital 001/2024 - SMAS, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Sete Lagoas.

Após a análise da documentação, caso ainda existam vagas disponíveis, uma nova chamada será realizada. A classificação dos candidatos segue os critérios estabelecidos no edital.

Os documentos necessários para a inscrição estão listados no edital e incluem:

Documento de identificação com foto;

Comprovante de inscrição no CPF;

Comprovante de domicílio atualizado em Sete Lagoas;

Declaração informando que se trata da primeira graduação do candidato;

Folha Resumo - Cadastro Único do grupo familiar;

Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou contracheques;

Declaração do empregador informando a renda do candidato;

Declaração de anuência à devolução dos valores ao município em caso de descumprimento das regras do programa;

Histórico escolar do Ensino Médio.

A lista completa dos classificados e os documentos necessários para a inscrição estão disponíveis no diário oficial da terça-feira (12).

Djhéssica Monteiro