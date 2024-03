Assistência Social de Sete Lagoas convoca candidatos para provas do processo seletivo 2024

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – publicou no Diário Oficial do Município, desta quarta-feira, 13, a relação de todos os inscritos no processo seletivo para a contratação temporária ou formação de cadastro de reserva de 14 cargos. Os candidatos foram convocados para a realização de prova no dia 24 de março (domingo), às 8h30, na Escola Técnica Municipal (av. Prefeito Alberto Moura, 1111, Distrito Industrial).

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O edital Nº 01/2024 que regulamenta o processo foi publicado no dia 5 de março. Os novos contratados atuarão junto às equipes de Serviços e Programas da Política Municipal de Assistência Social. As provas objetivas de nível fundamental, médio e superior terão 20 questões de múltipla escolha. Serão selecionados profissionais que irão executar serviços e programas de acordo com cada especificação do nível de Proteção Social da Política Municipal de Assistência Social, elencados na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), Proteção Social Básica (PSB), Proteção Social Especial (PSE) e Gestão de Cadastro Único para Programas Sociais.

Fazem parte deste processo os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo, Educador/Cuidador (40h semanais diurno), Educador Cuidador (40h semanais noturno), Educador/Cuidador (12h/36h), Auxiliar Educador, Auxiliar de Limpeza, Educador em Abordagem Social, Entrevistador, Analista Social/Serviço Social, Analista Social/Psicólogo, Orientador Social, Analista Social/Pedagogo e Motorista. O edital detalha sobre vagas, carga horária, remuneração, grau de instrução e programa onde o aprovado será direcionado.

Um total de 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. O resultado final será publicado no dia 27 de março.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas