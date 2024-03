Prefeitura de Sete Lagoas convoca aprovados do Processo Seletivo do SAMU Regional

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria de Saúde, convoca, em 7ª Chamada, os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado do SAMU Regional, Edital nº 01/2023. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (13).

Foto: Reprodução/Internet

A medida visa garantir o melhor atendimento e funcionamento do sistema de saúde do município.

Os convocados devem se apresentar em até 10 dias úteis a partir da data da publicação no Departamento de Gestão de Pessoas-RH, situado à Rua Marechal Deodoro nº 212, 1º andar da Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Sete Lagoas, com horário de funcionamento de 8h às 16h.

No ato da apresentação, os candidatos devem retirar o pedido dos exames e a relação dos documentos a serem apresentados no ato da posse.

O não comparecimento em até 10 dias úteis implica na desclassificação do candidato.

Da redação