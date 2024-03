MEC possui cursos de idiomas gratuitos e com certificado

O Ministério da Educação (MEC) está oferecendo oportunidades em cursos gratuitos de inglês, espanhol e francês, todos disponíveis online. Essas capacitações concedem certificados e representam uma excelente chance para aprimorar habilidades linguísticas.

Essa iniciativa integra os esforços do governo federal para promover a educação e a profissionalização, especialmente no contexto atual, no qual a formação à distância está se tornando cada vez mais relevante. Os cursos gratuitos a distância estão sendo disponibilizados na plataforma Aprenda Mais, que tem como meta capacitar até 820 mil estudantes no Brasil até 2025.

A plataforma, lançada pelo MEC, oferece cursos no formato MOOC (Massive Open Online Course) em diversas áreas do conhecimento, incluindo idiomas. Os cursos têm duração média de 40 horas e são totalmente gratuitos, concedendo certificados aos participantes que concluírem as atividades propostas de forma satisfatória. O prazo para conclusão dos cursos é até 31 de julho de 2024.

Os cursos de idiomas estão divididos em várias turmas, cada uma projetada para atender diferentes necessidades e níveis de aprendizado:

Inglês: São oferecidas 6 turmas, abrangendo desde a introdução básica à língua até revisões de conteúdo avançado;

São oferecidas 6 turmas, abrangendo desde a introdução básica à língua até revisões de conteúdo avançado; Espanhol: Conta com 13 turmas, cobrindo uma ampla gama de tópicos para diferentes níveis de proficiência;

Conta com 13 turmas, cobrindo uma ampla gama de tópicos para diferentes níveis de proficiência; Francês: Oferece 3 turmas, focando desde o básico até aplicações específicas em produção e atendimento, bem como gestão.

Esses cursos são ideais para quem deseja melhorar suas habilidades linguísticas para fins pessoais, acadêmicos ou profissionais, oferecendo flexibilidade total para aprender no próprio ritmo.

O processo de inscrição é simples e acessível a todos. Os interessados devem acessar o site da plataforma Aprenda Mais, selecionar a categoria "Idiomas, Línguas e Literatura" e escolher o curso de interesse entre as opções de Inglês, Espanhol ou Francês.

Em um mercado de trabalho globalizado, as empresas valorizam cada vez mais habilidades em idiomas estrangeiros, considerando-as fundamentais para a expansão cultural e o acesso a novos conhecimentos.

