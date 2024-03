Inscrição para concurso da Câmara Municipal de BH entra na reta final; veja detalhes

Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que visa selecionar 91 novos servidores efetivos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 4.759,37 a R$ 11.727,44 e as provas estão agendadas para o dia 28 de abril. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, e se estendem até o dia 19 de março, com taxas de inscrição entre R$ 55 e R$ 75.

Foto: Bruno Figueiredo / O Tempo

Dentre as vagas oferecidas, 20% são reservadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O concurso tem o objetivo de preencher 91 vagas de nomeação imediata e outras 14 para cadastro reserva. Os cargos disponíveis abrangem níveis médio e superior, com jornada de trabalho de 30 horas semanais ou 6 horas diárias. Além dos salários, os servidores selecionados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-transporte.

Os cargos incluem, entre outros, administrador, analista de controle interno, analista de tecnologia da informação, arquiteto, assistente social, contador, consultor legislativo, coordenador do processo legislativo, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, jornalista, publicitário e redator. Também serão selecionados procuradores com jornada de 20 horas semanais.

Para os interessados, as inscrições devem ser realizadas no site da entidade organizadora, o Instituto Consulplan. Mais detalhes sobre regras, procedimentos e condições de participação podem ser encontrados no Edital 1/2023, publicado no Diário Oficial do Município (DOM-BH) em dezembro.

da redação com Hoje em Dia