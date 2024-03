Prefeitura de Sete Lagoas divulga nova lista de aprovados no programa EducaSete; confira

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), divulgou no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (20) a lista de aprovados no processo seletivo de beneficiários do programa Sete Lagoas Educa (EducaSete).

Os candidatos convocados devem entregar a documentação no dia 25 de março de 2024, das 9h às 12h e das 13h às 16h30, na sede da SMAS, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 618, Centro. Os documentos deverão ser entregues assinados e em envelopes pardos (conforme lista abaixo).

A convocação leva em consideração as vagas remanescentes não preenchidas na primeira e segunda chamadas, de acordo com os critérios de classificação estabelecidos no edital.

Importante: Candidatos desclassificados por critérios de renda e/ou escolaridade nas chamadas anteriores não devem comparecer para entrega de documentos.

Documento de Identificação Pessoal com Foto;

Comprovante de Inscrição no CPF; Comprovante atualizado de Domicílio em Sete Lagoas, em nome do requerente ou dos responsáveis legais; Declaração assinada pelo interessado confirmando que o curso atual é sua primeira graduação; Folha Resumo do Cadastro Único, devidamente preenchida, incluindo membros do grupo familiar que residem no mesmo domicílio do requerente; Cópia digitalizada ou xerografada de documentação comprovando a renda mensal do grupo familiar; Declaração atualizada do empregador ou, para autônomos, declaração firmada informando a renda mensal aproximada, junto com outros documentos que comprovem a veracidade da renda informada; Declaração assinada pelo interessado confirmando disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária exigida; Declaração assinada pelo interessado concordando com a devolução dos valores ao Município, conforme especificado; Histórico Escolar do Ensino Médio para possíveis desempates na classificação dos inscritos.

Para mais informações, é só acessar o Diário Oficial.

