MPF em Sete Lagoas abre vagas de estágio para estudantes de Direito

O Ministério Público Federal (MPF) de Sete Lagoas abriu nessa segunda-feira (18) inscrições para o processo de estágio nas áreas de Direito (alunos de graduação e pós-gradução). Serão quatro horas diárias com bolsa de R$ 1.027,86 (para alunos de graduação) e de R$ 2.055,65 para os estudantes de pós-graduação em Direito. Eles também podem receber auxílio-transporte no valor de R$ 11,58 por dia de estágio presencial. Os estagiários também têm direito a 30 dias de férias para cada ano contratado, sem prejuízo da bolsa.

Foto: Reprodução/ MPF-Sete Lagoas

Somente poderão participar da seleção estudantes matriculados em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o MPF. A relação das faculdades que atendem a esses requisitos se encontra publicada nos editais do concurso.

O processo seletivo prevê reserva de 10% das vagas a pessoas com deficiência, 30% a pessoas negras e outros 10% a minorias étnico-raciais.

O período de inscrições vai até o dia 18 de abril, exclusivamente pelo endereço eletrônico www.mpf.mp.br/mg/estagie-conosco, devendo-se ressaltar que somente podem participar do processo seletivo estudantes de instituições credenciadas junto ao MPF-MG.

As provas objetivas serão realizadas presencialmente no dia 28 de abril em cada uma das cidades com vagas em disputa.

Djhéssica Monteiro com MPF - MG