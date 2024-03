Sesc Sete Lagoas abre inscrições para aulas gratuitas de futsal; veja como participar

Referência na prática esportiva em todo o estado, o Sesc Escola de Esportes está com vagas abertas para as aulas de futsal no Sesc Sete Lagoas. Podem participar meninos e meninas de 12 a 17 anos de idade. As turmas são mistas e as aulas, semanais. A atividade possui 40 vagas gratuitas e as inscrições devem ser feitas até o dia 5 de abril, via formulário disponível no site mais.sescmg.com.br/cursosgratuitos.

Foto: Divulgação/ Sesc Sete Lagoas - ASCOM

Os dependentes dos trabalhadores do comércio, com renda familiar bruta de até três salários mínimos, têm prioridade de preenchimento das vagas, que são limitadas conforme a seguinte disponibilidade:

Turma 12 e 13 anos

Horário da aula: 14h às 15h Vagas: 15

Turma 14 e 15 anos

Horário da aula: 15h às 16h Vagas: 15

Turma 16 e 17 anos

Horário da aula: 20h às 21h Vagas: 10



É possível saber todos os critérios do processo seletivo no edital, disponível na íntegra em www.sescmg.com.br/sesc-minas/ . O resultado será publicado no dia 11 de abril e o início das atividades está previsto para 22 de abril.

Todas as aulas serão realizadas no Sesc Sete Lagoas, localizado na Rua Francisco Vicente, 23 - Papavento - Sete Lagoas/MG. Mais informações: (31) 2106-8250.

Com Sesc Sete Lagoas - ASCOM