Sete Lagoas: Codesel homologa resultado para Motorista CNH D

A Codesel (Companhia Municipal de Desenvolvimento) homologou na última quinta-feira (21) o resultado final do processo seletivo para o cargo de Motorista CNH D. O edital com a lista dos classificados e suas respectivas posições foi publicado no Diário Oficial do Município.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O processo seletivo, regido pelo Edital 01/2024, visa a contratação de cinco motoristas, com a formação de cadastro de reserva para futuras necessidades da companhia. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais.

Para mais informações sobre as atribuições do cargo, nível de escolaridade e atribuições de cada função estão definidas no edital.

Da redação com PMSL - ASCOM