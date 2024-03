Concurso Público Prefeitura de Sete Lagoas: Inscrições encerram nesta quarta (27)

Termina nesta quarta-feira, dia 27 de março, o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Sete Lagoas.

O concurso oferece 53 vagas para diversos cargos, com salários que variam de R$ 1.320 a R$ 4.872,92. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior.

As inscrições podem ser feitas online no site da Fundep até às 23h59 do dia 27 de março. A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo:

Nível Fundamental: R$ 40;

R$ 40; Nível Médio: R$ 50;

R$ 50; Nível Superior: R$ 80.

R$ 80. Isenção da taxa: Candidatos inscritos no CadÚnico do Governo Federal podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

As provas objetivas serão realizadas no dia 28 de abril, com duração de até 03 horas de prova para todos os cargos de Nível Fundamental Incompleto e Completo, Médio e Superior, exceto para o cargo de técnico de Nível Superior Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais I, que terá duração de até 04 horas.

Vagas para todos os níveis de escolaridade:

Ensino Fundamental: Borracheiro, Pedreiro de Acabamento, Auxiliar de Educador, Eletricista e Mecânico de Veículos.

Borracheiro, Pedreiro de Acabamento, Auxiliar de Educador, Eletricista e Mecânico de Veículos. Ensino Médio: Agente Executivo Governamental, Almoxarife e Educador.

Agente Executivo Governamental, Almoxarife e Educador. Nível Superior: Administrador de Empresas, Analista de Infraestrutura de TI, Analista de Sistemas, Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Auditor Técnico Fiscal de Tributos Municipais, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental, Historiador, Psicólogo e Técnico Social.

Para mais informações acesse o edital.

Para esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo e-mail concurso@fundep.com.br.

Djhéssica Monteiro com informações da PMSL - ASCOM