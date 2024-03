Uma vaga de emprego para auxiliar de lavanderia é divulgada em Sete Lagoas. Confira:

Vaga para atuar na lavanderia mecanizada em hotel

Interessadas, favor enviar mensagem via WhatsApp contendo o currículo para: (31) 9 9986 1166.

Da Redação

