Oportunidade para soldador é divulgada em Sete Lagoas

Uma vaga de emprego para soldador está sendo oferecida em Sete Lagoas, veja a seguir:

- Descrição das atividades: Desenvolver e ser responsável pelas atividades relacionadas a fabricação, manutenção e reparos em geral de solda e serralheria. Irá atender as necessidades de manutenção e manufatura (produção) na elaboração de croqui para fabricação de peças, componentes, proteções, dispositivos de segurança e/ou adaptações e melhorias de processo. Confecciona, repara, fura, instala peças de elementos diversos em chapa de metal como aço inox, aço carbono. Irá realizar trabalhos de solda sanitária em peças, dispositivos, chapas, tubulações, proteções em geral, esteiras, escadas, guarda corpo sendo todos em aço inox. Agir sempre de forma responsável, proativa e focado no cliente interno, interagindo com as áreas de forma clara e objetiva.

- Experiência e requisitos exigidos: Experiência comprovada em função com SOLDA TIG SANITÁRIA AÇO INOX e ELÉTRICA. Experiência comprovada com preparação de materiais sendo traçagem, corte, dobra, montagem, furação, ajustes, soldagem de peças e dispositivos.

- Horário de trabalho: De segunda á Sábado (de segunda a sexta das 08h às 17h e sábado das 08h às 12h).

Interessados podem enviar currículo para: e-mail: recursoshumanoslr@outlook.com.br

Da Redação