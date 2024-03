Inscrições para estágio na Ambev vão até 16 de abril

Está aberta mais uma temporada de inscrições para o Programa de Estágio da Ambev. Com vagas disponíveis para todo o País, a companhia busca talentos que tenham sede de aprender, trabalhar com marcas fortes, e de liderar grandes projetos, times e desafios. Para isso, é muito importante que os candidatos se identifiquem com a cultura da empresa e que tenham as habilidades não só para colocar a mão na massa, mas também para impulsionar a transformação do negócio. Os interessados poderão se candidatar gratuitamente até o dia 16 de abril pelo site.

Ambev

Na inscrição, o estudante poderá escolher a unidade de sua preferência e o mundo Ambev que mais se identifica: Business ou Supply. O processo seletivo será híbrido e o programa de estágio presencial. O processo estará aberto para candidatos de todos os cursos, e o pré-requisito é estar cursando os 2 últimos anos de sua graduação.

“A porta de entrada de estágio tem grande importância para nosso negócio, sendo responsável por uma parte relevante da nossa futura liderança. Desde o primeiro momento, além de terem a oportunidade de crescer junto com a gente, os estagiários são impulsionados para entregar resultados com foco na estratégia da Ambev, que tem como visão: marcas inspiradoras, em uma plataforma, que conecta as pessoas e o ecossistema para que todos cresçam juntos” afirma Marina Cury, Head de Atração da Ambev.

Atualmente, a Ambev conta com mais de 700 estagiários espalhados por todas as partes do Brasil. Com o Programa de Estágio, os novos talentos têm a oportunidade de liderar projetos inovadores, participar de mentorias com as lideranças da companhia e de se envolver em iniciativas que geram impacto para o negócio e para o ecossistema.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link, conferir os detalhes do processo seletivo e os benefícios oferecidos no programa.

Da Redação com Ambev