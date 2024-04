Empretec em Caetanópolis abre inscrições para nova turma em abril

Um dos programas mais renomados de capacitação empreendedora, o Empretec, terá uma nova turma aberta neste mês de abril em Caetanópolis, cidade próxima a Sete Lagoas. Com base em dados da Receita Federal, fornecidos pelo Portal de Inteligência do Sebrae Minas, a região abriga 1.024 pequenos empreendimentos registrados.

Imagem ilustrativa

Promovido pelo Sebrae Minas em colaboração com a Prefeitura de Caetanópolis, através do Setor de Desenvolvimento Municipal, o seminário tem como propósito incentivar melhorias na gestão dos negócios e a descoberta de novas oportunidades no mercado. As atividades estão programadas para ocorrer entre os dias 22 e 27 de abril, e os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário disponível no link.

Completando 30 anos de atuação no Brasil em 2023, o Empretec é exclusivamente ministrado pelo Sebrae e oferece um total de 60 horas de conteúdo distribuídas em seis dias. Utilizando metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU), o programa aborda os dez comportamentos empreendedores fundamentais para o sucesso nos negócios, tais como identificação de oportunidades, gestão de riscos, busca por informações, estabelecimento de metas, planejamento sistemático, criação de redes de contatos, persistência, independência e autoconfiança.

De acordo com estatísticas do Sebrae, 67% dos participantes do Empretec experimentaram aumento no faturamento de suas empresas, enquanto 75% relataram aumento na renda mensal. A taxa de mortalidade entre as empresas treinadas pelo programa é significativamente menor, apenas 7%, comparada à média brasileira de 46%. Até o momento, cerca de 300 mil empreendedores foram capacitados em todo o país, representando 60% dos participantes da metodologia, distribuídos em quase 14 mil turmas formadas.

SERVIÇO

Empretec em Caetanópolis

Data: 22 a 27 de abril

Horário: das 8h às 18h

Local: Sítio Aconchego

Endereço: Estância Maquiné - Estrada Maquine, nº 05, Bairro Estância Maquiné, Caetanópolis

Inscrições: empretec.sebraemg.com.br/turma/15/caetanopolis

Formulário de inscrição aberto até o dia 7 de abril (domingo)

Mais informações: (31) 99543-7930 (WhatsApp)

Da Redação com Assessoria de Imprensa Sebrae Minas