Prefeitura de Sete Lagoas convoca aprovados no SAMU Regional ausentes em treinamento

A Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, empreendeu uma convocação direcionada aos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado do SAMU Regional, conforme especificado no Edital nº 01/2023, que se abstiveram de comparecer ao treinamento realizado nos dias 23 e 24 de março.

Foto: Alan Junio

Esta convocação tem como objetivo primordial assegurar a excelência no atendimento e o pleno funcionamento do sistema de saúde local. Os candidatos elencados têm a responsabilidade de se apresentar de imediato, munidos de justificativa adequada para a ausência no referido treinamento, o qual se revela imprescindível para o exercício eficaz das atribuições designadas.

Aos convocados, é estipulado o prazo até o dia 5 de abril de 2024 para comparecerem ao Núcleo de Atos de Pessoal-RH, localizado à Rua Marechal Deodoro nº 212, 1º andar da Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Sete Lagoas. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Ademais, os candidatos têm a alternativa de se apresentarem por meio do endereço de e-mail recrutamento.saude@setelagoas.mg.gov.br, encaminhando a devida justificativa para a falta no treinamento.

Importante ressaltar que a ausência dentro do prazo estipulado acarretará na desclassificação do candidato. A medida visa garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde municipal.

Djhéssica Monteiro