Sete Lagoas: Cramam abre inscrições para três novos cursos gratuitos

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), está conquistando grande sucesso com sua programação de cursos profissionalizantes de grande interesse do mercado. As próximas oportunidades serão para interessados na formação de crochê para iniciantes, pintura em madeira e decoupage em caixa e confecção de amigurumi. As inscrições já estão abertas na sede da instituição que fica na Rua das Dálias, 483, bairro Montreal.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Os interessados devem ficar atentos, já que as vagas para cada curso são limitadas e quando preenchidas o período de inscrições encerrará de forma automática. As aulas serão iniciadas na segunda quinzena de abril e a carga horária será de três meses para cada curso. Confira a programação:

CROCHÊ

Inscrições abertas até o dia 12 de abril. O curso, com a instrutora Rosilene, começa no dia 15 de abril, sempre segunda e quarta-feira, de 8h às 11h. O aluno deve levar 2kg de barbante nº 6 (cores diferentes), 1kg de barbante nº 4 (cru) e agulha 3,5 mm.

CONFECÇÃO DE AMIGURUMI

Inscrições abertas até o dia 12 de abril. As aulas, com a instrutora Roselene, começam no dia 16 abril, terça e quinta-feira, de 8h às 11h. O aluno deve levar 1kg de fibra para enchimento, agulhas (2,5mm e 3,5 mm), 1 par de olhos com trava nº 9, 1 linha amigurumi bege, 1 linha amigurumi para urso (cor desejada), 1 linha amigurumi para boneca (cor desejada), 1 linha amigurumi para cabelo de boneca (cor desejada), 1kg de barbante nº 6 para souplast.

PINTURA EM MADEIRA E DECOUPAGE EM CAIXAS

Inscrições abertas até o dia 12 de abril. O curso, com os instrutores Hernane e Edivane, começa no dia 16 de abril, terça e quinta-feira, de 14h às 16h.

PÚBLICO

O candidato ao curso de crochê deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição deve apresentar comprovante de escolaridade (pelo menos Ensino Fundamental completo), e originais e cópias de CPF, identidade e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171 de 7h às 17h.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM