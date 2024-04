CAIC Professor Galvão tem oficinas gratuitas de artes, esportes e informática em Sete Lagoas

Teclado, violão, viola, canto coral, informática, artes, karatê, judô, balé/fitness, jazz/zumba e fanfarra. Essas são as oficinas oferecidas gratuitamente aos quase 700 alunos do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Professor Galvão, atendendo à comunidade local e adjacências, sob as orientações da Secretaria Municipal de Educação, mantido pela Prefeitura de Sete Lagoas, no bairro Montreal/Canadá.

Escola Municipal CAIC Professor Galvão / Foto: Divulgação

O Núcleo de Oficinas Pedagógicas da escola conta com 11 oficinas e 11 instrutores, algumas delas ainda com vagas abertas nos turnos da manhã e tarde, de segunda a sexta. É o caso, por exemplo, da fanfarra, que também se apresenta em eventos externos. "As oficinas são oferecidas para todos os alunos do ensino regular, tendo em vista que a proposta primária do CAIC é extrair desses alunos a arte como descoberta de si mesmos que, paralela e automaticamente, passam a mostrar resultados pedagógicos mais satisfatórios na escola", reflete a Secretária Municipal de Educação, Roselene Alves Teixeira.

Fundado em 1994, o CAIC Professor Galvão conta com três instituições no mesmo espaço: E.M. Prof. Galvão (Fundamental 1 e 2), CEMEI Irmã Flávia (Ensino Infantil) e o Núcleo de Oficinas Pedagógicas. "As três instituições se entrelaçam com objetivos nobres para os discentes", reforça o Gerente do CAIC Professor Galvão, Rodrigo de Souza Silva. Mais informações na Secretaria Geral do CAIC, pelo telefone: (31) 3773-5384, ou pelo Instagram @caicoficinas7

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM