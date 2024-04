Prefeitura de Cachoeira da Prata divulga concurso público; inscrições abrem na sexta (12)

A Prefeitura de Cachoeira da Prata, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para um novo concurso público que oferece 7 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Foto: Reprodução/ Internet

As oportunidades são para os cargos de:

Agente Comunitário de Saúde (3 vagas)

Agente de Combate à Endemias (1 vaga)

Fonoaudiólogo Escolar (1 vaga)

Servente Contínuo - CRAS (1 vaga)

Técnico em Computação (1 vaga)

Os salários variam entre R$ 1.412,00 e R$ 2.824,00, de acordo com o cargo e a carga horária, que pode ser de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da ELO Assessoria, entre as 15h do dia 12 de abril e as 15h do dia 19 de abril de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 50,00, mas candidatos que se enquadram nos critérios do edital podem solicitar isenção nos dias 8 e 9 de abril.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, agendada para o dia 5 de maio de 2024. A prova terá questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de 12 meses a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações, consulte o edital completo no site da ELO Assessoria.

Da redação