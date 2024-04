Prêmio Sesc de Literatura já está com inscrições abertas para sua 21ª edição

O Prêmio Sesc de Literatura, um dos mais importantes do país na premiação de autores inéditos, está com inscrições abertas para sua 21ª edição. O prazo final para submeter trabalhos é 22 de abril e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no site www.sesc.com.br/premiosesc.

A edição deste ano marca a estreia da categoria Poesia, que se junta às já tradicionais categorias Romance e Conto. Os vencedores de cada categoria receberão R$ 30 mil e seus livros serão publicados pela Editora Senac Rio, com tiragem inicial mínima de 2.000 exemplares.

Desde sua criação em 2003, o Prêmio Sesc de Literatura revelou 37 novos autores e já recebeu quase 20 mil inscrições. Em 2023, os vencedores foram Airton Souza com o romance "Outro outono de carne estranha" e Bethânia Pires Amaro com a coletânea de contos "O ninho".

As obras inscritas serão analisadas por comissões julgadoras de diferentes regiões do país, compostas por renomados escritores, jornalistas e críticos literários. O processo de avaliação é sigiloso, garantindo a lisura do projeto e a liberdade de análise dos jurados.

Requisitos para inscrição:

Ser autor inédito na categoria em que se inscreve (pode ter até um livro publicado em outra categoria do prêmio);

Enviar um único livro inédito, em formato PDF;

A obra deve ter entre 100 mil e 400 mil caracteres com espaços (Conto), 160 mil e 600 mil caracteres com espaços (Romance) ou no mínimo 50 e no máximo 150 páginas com poemas (Poesia);

A inscrição deve ser feita no site www.sesc.com.br/premiosesc .

Para mais informações, acesse o edital do prêmio.

Djhéssica Monteiro com informações de SESC