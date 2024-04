Prefeitura de São José da Lapa abre processo seletivo para Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo

A Prefeitura de São José da Lapa, anuncia a abertura de um novo Processo Seletivo para a contratação de profissionais de nível superior. O objetivo é preencher duas vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de Terapeuta Ocupacional (1) e Fonoaudiólogo (1).

Para concorrer, os candidatos devem ser graduados na respectiva área de atuação e ter registro no conselho de classe. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e a remuneração mensal é de R$ 2.562,86.

As inscrições podem ser feitas online, no site da Prefeitura Municipal, a partir das 8h do dia 8 de abril de 2024 até às 23h59 do dia 12 de abril de 2024. A seleção será realizada por meio de análise curricular.

O Processo Seletivo tem validade de um ano, a contar da data de publicação do edital, podendo ser prorrogado por igual período. O edital completo, com todas as informações sobre as vagas, requisitos, inscrições e seleção, está disponível no site da Prefeitura Municipal.

Da redação com Prefeitura de São José da Lapa - ASCOM