UEMG publica edital que oferece auxílios financeiros para alunos que ingressaram em 2024

A Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), publicou o Edital 2/2024 do Programa Estadual de Assistência Estudantil (Peaes). Dez categorias de auxílios pecuniários são oferecidos a estudantes que ingressaram na instituição no primeiro semestre de 2024, num total de até 543 bolsas.

Imagem UEMG



As inscrições ocorrem entre os dias 17/4 e 14/5, pelo site do Peaes. Os auxílios oferecidos são referentes à moradia; alimentação; transporte; creche; auxílio de inclusão digital; apoio didático-pedagógico; promoção à saúde; promoção à inclusão da pessoa com deficiência (PCD); promoção à cultura; e promoção ao esporte. Cada modalidade possui um valor específico e o número de mensalidades varia entre elas.



O Peaes concede auxílios financeiros aos estudantes de graduação de baixa renda que estejam matriculados em cursos presenciais e em situação regular, de todas as unidades acadêmicas.



De acordo com a Proex, são considerados estudantes de baixa renda o candidato cuja renda familiar, por pessoa, seja igual ou inferior a um salário-mínimo e meio.



O objetivo do programa é contribuir com a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade, evitando a evasão estudantil.



Dúvidas podem ser enviadas aos e-mails do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE); as unidades acadêmicas da Uemg também estão realizando atendimentos, também por meio do NAE.

Da Redação com Agência Minas