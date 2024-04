Inscrições para curso gratuito de marcenaria do CRAMAM serão abertas em Sete Lagoas

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), vai oferecer mais uma excelente oportunidade de qualificação profissional. Serão abertas, na próxima segunda-feira, 15 de abril, as inscrições para o curso de Marcenaria.

O curso começa no dia 6 de maio, as segundas, terças e quartas-feiras, de 8h às 11h, com previsão de duração de três meses. Os interessados devem procurar a sede do Cramam que fica na rua Das Dálias, 483, bairro Montreal. “Todos devem ficar atentos, são poucas vagas para um curso de grande interesse pela grande demanda no mercado para esta prestação de serviço”, explica Nilton Barroso, diretor do Cramam.

CONTEÚDO E MATERIAL

O curso é gratuito e será ministrado pelo instrutor Gerssy Fernandes da Silva. O candidato deve levar o material individual utilizado nas aulas práticas: martelo de orelha, esquadro comum, metro articulado, grosa de madeira, lápis de carpinteiro, caneta comum, jogo de chaves Phillips, jogo de chave de fenda, óculos de proteção e abafador de ruído.

PÚBLICO

O candidato deve ter mais de 18 anos de idade e, pelo menos, Ensino Fundamental completo. No ato da inscrição deve apresentar comprovante de escolaridade, e originais e cópias de CPF, identidade e comprovante de endereço recente.

Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo Instagram @cramamfumep7l.

