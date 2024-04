Escola Técnica de Sete Lagoas abre inscrições e divulga novo curso de Informática

Uma ótima oportunidade para quem quer melhorar de vida e garantir seu futuro em uma carreira técnica. A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas publicou esta semana o edital de seu processo seletivo para início das aulas no final de julho de seus 11 cursos profissionalizantes, incluindo uma novidade: o novo curso de Informática. A diretora da escola explica.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

"Nós estamos oferecendo todos os nossos cursos: Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Eletrônica, Eletrotécnica, Edificações, Mecânica, Metalurgia, Meio Ambiente, Química e, nesse semestre, o novo curso de Informática a partir de uma demanda de mercado, pois muitas empresas nos pediam. Temos professores qualificados e cinco laboratórios equipados com aproximadamente 150 computadores", informa a diretora da instituição, professora Stefânia Moura Lima.

A Escola Técnica Municipal oferece formação de qualidade tanto para estudantes do ensino médio quanto para profissionais que já atuam no mercado. "Somos uma instituição séria, com mais de 40 anos de história. Não perca essa oportunidade. A educação muda a vida das pessoas", reforça a diretora.

Então, anote aí:

Inscrições: até 13 de maio (taxa de inscrição R$ 40)

Provas: 26 de maio

Resultado final: 20 junho

Início das aulas: final de julho

Inscrições e mais informações: fumeponline.setelagoas.mg.gov.br

Da Redação com Ascom - PMSL