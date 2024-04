Estágios com bolsas são oferecidos pela FAPED em Sete Lagoas

Duas vagas de estágio no setor financeiro e de projetos estão sendo oferecidas em Sete Lagoas pela FAPED - Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento. É preciso ser aluno de curso superior ou técnico em Administração e áreas afins, confira mais detalhes a seguir.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Cargo: Estagiário para auxiliar no gerenciamento de projetos e elaboração de prestação de contas financeiras (financeiro e projetos).

Número de vagas: 02

Salário/jornada:

Superior - R$ 1.125,69 - jornada de 6hs, vale alimentação de R$ 300,00

Médio/técnico – R$ 694,36 - jornada de 6hs, vale alimentação de R$ 300,00

Vantagens e Benefícios:

Vale-alimentação/refeição – cartão flash.

Day-Off, um dia de folga oferecido em benefício ao dia do aniversário

Café da manhã

Auxilio transporte

Seguro de vida

Regime de Contrato: Estágio

Local da Prestação de Serviço: FAPED

Requisitos Mínimos:

Não exigimos experiência

É necessário estar cursando superior ou técnico em Administração ou áreas afins

Conhecimento intermediário no pacote Office

ETAPAS:

1. Perfil Profissional:

Proatividade e iniciativa

Trabalho em equipe

Excelente comunicação e relacionamento interpessoal

Comprometimento com prazos e qualidade

Planejador

Clareza na comunicação

2. Atividades a serem desempenhadas:

Executar as cobranças de recibos de viagem

Auxiliar a equipe na conferência e cobrança dos relatórios técnicos

Auxiliar na execução da prestação de contas financeira (trimestral)

Analisar as prestações de contas de viagens (pendencias no portal do coordenador)

Liberar acesso no sistema de gestão para a equipe dos projetos

Incluir equipe técnica nos projetos

Auxiliar na criação de relatórios e apresentações

Acompanhar os remanejamentos de rubricas (controle de mudanças)

Auxiliar na comunicação com coordenadores

Interessados podem enviar currículos para imaculada.marques@faped.org.br até 18/04/2024, com assunto Vaga de estágio.

Sobre a FAPED

A Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - FAPED é uma instituição jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Sete Lagoas - Minas Gerais, podendo atuar em todo o território nacional, com a finalidade de incentivar e intensificar o relacionamento da ciência e da tecnologia com os diversos segmentos da sociedade, constituindo-se em um instrumento para facilitar e organizar as ações entre instituições de pesquisa e setor produtivo, com o propósito de promover novas alternativas de desenvolvimento técnico e social.

