Carreta Móvel do SENAC oferece cursos gratuitos em Lagoa Santa

A Carreta Móvel do SENAC voltou à Lagoa Santa para oferecer cursos gratuitos na área da beleza. A iniciativa visa capacitar a população interessada em desenvolver competências e aprofundar conhecimentos nesse setor em ascensão.

Foto: Reprodução/ Internet

Serão oferecidos cursos de Técnicas de Higienização e Escovação de Cabelos, Técnicas Básicas de Corte Masculino e Técnicas Básicas de Barbearia. As aulas serão ministradas em um ambiente moderno e equipado, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado de qualidade.

As aulas serão ministradas na própria Carreta, que estará instalada no Centro Vocacional de Trabalho (CVT) da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. As inscrições podem ser feitas no local, até o dia 29 de abril, e são abertas para maiores de 18 anos.

Para mais informações sobre os cursos ou para realizar sua inscrição, entre em contato com o SENAC Lagoa Santa através do telefone (31) 3688-1490.

Da redação com Portal Impactto